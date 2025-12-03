Advertisement

آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:21
Doc-P-1450297-639003578812168420.webp
Doc-P-1450297-639003578812168420.webp photos 0
ناشد مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود" الدول فتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة للإجلاء الطبي، محذراً من وفاة المئات أثناء انتظارهم.
وقال هاني إسليم، منسق عمليات الإجلاء الطبي من غزة للمنظمة، في مقابلة، إن الأعداد التي استقبلتها الدول حتى الآن "لا تشكل سوى قطرة في محيط".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض من غزة منذ اندلاع الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، فيما تؤكد أن أكثر من 16,500 مريض ما زالوا بحاجة للعلاج خارج القطاع الفلسطيني.

وأوضح إسليم في مقر منظمة أطباء بلا حدود بجنيف بعد مرافقة أطفال من غزة مصابين بأمراض خطرة إلى سويسرا لتلقي العلاج، أن هذا العدد يقتصر على المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الفعلي أعلى.

وأضاف: "تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف هذا الرقم".

حتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، لكن عدداً قليلاً منها، بما في ذلك مصر والإمارات، استقبل أعداداً كبيرة.
