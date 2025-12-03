آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود

Advertisement

ناشد مسؤول في منظمة "أطباء " الدول فتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من المحتاجين بشدة للإجلاء الطبي، محذراً من وفاة المئات أثناء انتظارهم.وقال هاني إسليم، منسق عمليات الإجلاء الطبي من غزة للمنظمة، في مقابلة، إن الأعداد التي استقبلتها الدول حتى الآن "لا تشكل سوى قطرة في محيط".وتشير تقديرات إلى إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض من غزة منذ اندلاع الحرب عقب هجوم على في 7 تشرين الأول 2023، فيما تؤكد أن أكثر من 16,500 مريض ما زالوا بحاجة للعلاج خارج القطاع الفلسطيني.وأوضح إسليم في مقر منظمة أطباء بلا حدود بجنيف بعد مرافقة أطفال من غزة مصابين بأمراض خطرة إلى لتلقي العلاج، أن هذا العدد يقتصر على المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الفعلي أعلى.وأضاف: "تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف هذا الرقم".حتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من ، لكن عدداً قليلاً منها، بما في ذلك مصر والإمارات، استقبل أعداداً كبيرة.