إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط

تحدث منسق أعمال الحكومة اليوم الأربعاء عن فتح معبر في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من إلى مصر.وأضاف أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من ، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة ، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في كانون الثاني 2025.ودعت ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.