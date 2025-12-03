Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:24
تحدث منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر.
وأضاف أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في كانون الثاني 2025.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.




