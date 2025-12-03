عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026

Advertisement

تقع منطقة جنوب هذا العام تحت تأثير ليضانات عارمة غير معتادة وتسببت العواصف التي هبت في توقيت متأخر والأمطار الغزيرة في دمار شهدته العديد من المناطق.وتجاوز عدد القتلى 1400 شخص في وسريلانكا وتايلاند، فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.ففي إندونيسيا، لا تزال قرى بأكملها معزولة بعدما جرفت المياه الجسور والطرق. كما يعاني الآلاف في سريلانكا من عدم توفر المياه النظيفة، بينما أقر رئيس وزراء تايلاند بوجود تقصير في استجابة حكومته.كما لا تزال ماليزيا تعاني من أحد أسوأ الفيضانات التي شهدتها، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتشريد الآلاف. فيما واجهت والفلبين عاما من العواصف القوية والفيضانات العارمة التي خلفت مئات القتلى.وفي هذا الإطار، تقول جميلة محمود، التي تقود مركز "صن واي" البحثي للصحة الكوكبية بكوالالمبور: "على أن تستعد لاستمرار محتمل وربما متفاقم للطقس المتطرف خلال عام 2026 والعديد من الأعوام التي تليها مباشرة".