عربي-دولي

عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026

Lebanon 24
03-12-2025 | 04:50
تقع منطقة جنوب شرق آسيا هذا العام تحت تأثير ليضانات عارمة غير معتادة وتسببت العواصف التي هبت في توقيت متأخر والأمطار الغزيرة في دمار شهدته العديد من المناطق.
وتجاوز عدد القتلى 1400 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند، فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ففي إندونيسيا، لا تزال قرى بأكملها معزولة بعدما جرفت المياه الجسور والطرق. كما يعاني الآلاف في سريلانكا من عدم توفر المياه النظيفة، بينما أقر رئيس وزراء تايلاند بوجود تقصير في استجابة حكومته.

كما لا تزال ماليزيا تعاني من أحد أسوأ الفيضانات التي شهدتها، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتشريد الآلاف. فيما واجهت فيتنام والفلبين عاما من العواصف القوية والفيضانات العارمة التي خلفت مئات القتلى.

وفي هذا الإطار، تقول جميلة محمود، التي تقود مركز "صن واي" البحثي للصحة الكوكبية بكوالالمبور: "على جنوب شرق آسيا أن تستعد لاستمرار محتمل وربما متفاقم للطقس المتطرف خلال عام 2026 والعديد من الأعوام التي تليها مباشرة".





