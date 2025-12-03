Advertisement

عربي-دولي

مصر تؤكد: لا تنسيق لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1450335-639003648349361683.jpg
Doc-P-1450335-639003648349361683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مصدر مصري مسؤول اليوم الأربعاء ما روجت له بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج سكان قطاع غزة.
Advertisement

وأشار المصدر إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، فإن العبور سيكون في الاتجاهين، للدخول والخروج من القطاع، تماشياً مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر
lebanon 24
03/12/2025 16:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقول إن الاستعدادات لفتح معبر رفح مستمرة بالتنسيق مع مصر
lebanon 24
03/12/2025 16:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق: سيسمح بخروج سكان غزة عبر معبر رفح بعد التنسيق مع مصر والحصول على موافقة أمنية من جانب إسرائيل وإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
03/12/2025 16:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ستشارك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح عند فتحه
lebanon 24
03/12/2025 16:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الإسرائيلية

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:27 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:12 | 2025-12-03
09:00 | 2025-12-03
08:38 | 2025-12-03
08:31 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24