مصر تكشف عن "ميكو 200-A": أول فرقاطة محلية بالكامل

كشفت مصر في معرض "إيديكس 2025" للصناعات الدفاعية عن النموذج المتقدم لأول فرقاطة حربية تُصنّع محليًا بالكامل من طراز "ميكو 200-A"، في خطوة تُعد محطة بارزة على طريق توطين التكنولوجيا العسكرية وتعزيز قدرات الصناعة البحرية الوطنية.ويمثّل هذا الإنجاز ثمرة تعاون استراتيجي بين ترسانة الإسكندرية وشركة ألمانية رائدة في تصميم وبناء السفن الحربية، حيث نجح برنامج نقل التكنولوجيا (ToT) في إكساب المهندسين والفنيين المصريين الخبرات اللازمة لبناء الفرقاطة وفق المعايير الأوروبية الحديثة.وتتميز "ميكو 200-A" بتصميم مرن يتيح لها أداء مهام متعددة بكفاءة عالية، كما تتمتع بمنظومة قتالية متطورة وإلكترونيات حديثة تؤهلها لتنفيذ عمليات تشمل: القتال السطحي، مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، حماية وتأمين الممرات البحرية الحيوية.ويمنحها تصميم MEKO المعياري القدرة على تحديث وتطوير أنظمة التسليح وأجهزة الاستشعار بشكل مستمر، ما يضمن جاهزيتها وفعاليتها لعقود مقبلة.ويأتي عرض الفرقاطة في إيديكس 2025 ليؤكد تطور الصناعة البحرية ووصولها إلى مرحلة تصنيع وحدات بحرية معقدة قادرة على تلبية احتياجات وتعزيز عبر حماية الحدود والممرات الاستراتيجية.