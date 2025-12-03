21
بالأرقام.. الناتو يكشف عن مشتريات ضخمة من الأسلحة لأوكرانيا
03-12-2025
06:42
كشف أمين عام حلف الناتو، مارك روته، أن دول الحلف اشترت منذ آب الماضي أسلحة لأوكرانيا من
الولايات المتحدة
بقيمة 4 مليارات يورو، متوقعًا أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 مليارات يورو بحلول نهاية 2025، وأن يصل معدل الإنفاق إلى نحو مليار يورو شهريًا في عام 2026.
وأوضح روته، لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، أن الجزء الأكبر من هذه المشتريات يتركز على الذخائر، خصوصًا لأنظمة الدفاع الجوي، في إطار مبادرة PURL لدعم كييف.
وفيما يخص خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء الأسلحة، شدد روته على أن استمرار توريد الأسلحة والدعم العسكري هو الأهم، مع التأكيد على أن التفاصيل المالية تتعلق بالاتحاد
الأوروبي
.
يأتي ذلك وسط تحذيرات روسية متكررة، إذ وصفت
موسكو
تجميد أصولها الغربية بأنه "سرقة"، واعتبرت توريد الأسلحة إلى
أوكرانيا
عائقًا أمام التسوية ومشاركة مباشرة لدول الناتو في النزاع. وأشار
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفًا مشروعًا للرد الروسي، محذرًا من تأثير سلبي على جهود التفاوض. (روسيا اليوم)
