عربي-دولي
قمة خليجية في البحرين لبحث العمل المشترك
Lebanon 24
03-12-2025
06:59
انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، القمة الخليجية -
الإيطالية
بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
وافتتح ملك البحرين حمد بن عيسى آل
خليفة
الأربعاء القمة الخليجية الـ 46 بهدف "تعزيز التنسيق والعمل المشترك بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية".
وقال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن "أمن وازدهار دول
الخليج
كل لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون
الخليجي
تسعى إلى معالجة
القضايا
الإقليمية.
وأوضح الملك حمد بن عيسى أن دول مجلس التعاون تمكنت من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج، جاء ذلك في أعمال
الدورة
السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين.
وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة حماية الملاحة البحرية من أي تهديد، فضلاً عن التأكيد على أهمية استكمال خطة السلام في غزة.
بدوره، أكد أمير دولة
الكويت
، الشيخ
مشعل
الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في أعمال القمة الخليجية الـ46 المنعقدة في البحرين، أن منظومة دول الخليج تجاوزت ظروفاً إقليمية ودولية معقدة، وتحديات جسيمة، كما حقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي، والمصير المشترك.
وأضاف في كلمته أمام اجتماع الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بأنه انطلاقاً من مكانة المجلس المحورية كقوة سياسية واقتصادية فاعلة إقليمياً، ودولياً، يؤكد مجلس التعاون الخليجي لأجياله أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام.
وجدد التأكيد على
التزام
دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع العراق وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا للقانون الدولي واتفاقية
الأمم المتحدة
لقانون البحار لعام 1982.
الأمم المتحدة
الإيطالية
الإيطالي
الثنائي
الخليجي
القضايا
الخليج
الكويت
