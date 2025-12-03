قمة خليجية في البحرين لبحث العمل المشترك

انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، القمة الخليجية - بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وافتتح ملك البحرين حمد بن عيسى آل الأربعاء القمة الخليجية الـ 46 بهدف "تعزيز التنسيق والعمل المشترك بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية".

وقال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن "أمن وازدهار دول كل لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى إلى معالجة الإقليمية.



وأوضح الملك حمد بن عيسى أن دول مجلس التعاون تمكنت من صياغة نموذج تنمية متكامل في دول الخليج، جاء ذلك في أعمال السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها مملكة البحرين.



وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة حماية الملاحة البحرية من أي تهديد، فضلاً عن التأكيد على أهمية استكمال خطة السلام في غزة.



بدوره، أكد أمير دولة ، الشيخ الأحمد الجابر الصباح، في كلمته في أعمال القمة الخليجية الـ46 المنعقدة في البحرين، أن منظومة دول الخليج تجاوزت ظروفاً إقليمية ودولية معقدة، وتحديات جسيمة، كما حقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي، والمصير المشترك.

وأضاف في كلمته أمام اجتماع الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بأنه انطلاقاً من مكانة المجلس المحورية كقوة سياسية واقتصادية فاعلة إقليمياً، ودولياً، يؤكد مجلس التعاون الخليجي لأجياله أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام.

وجدد التأكيد على دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع العراق وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) وفقا للقانون الدولي واتفاقية لقانون البحار لعام 1982.