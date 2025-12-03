"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة

أثارت نبوءة منسوبة للعرّافة البلغارية الشهيرة جدلا واسعاً، إذا ترتبط بعام 2025.

وتقول النبوءة إنّ البشر سيتواصلون مع حياة ذكية خارج الأرض هذا العام.

ويرى بعض المراقبين أن هذه النبوءة قد تتجسد خلال قرعة 2026 المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة في العاصمة الأميركية .



وتشير الروايات المنقولة عن العرّافة إلى رؤية تضمنت ظهور "نور جديد في السماء" فوق حدث عالمي كبير، يفسره البعض على أنه جسم طائر سيتيح للبشرية لقاء كائنات فضائية للمرة الأولى، مقدّما "إجابات بدلا من الخوف". (روسيا اليوم)