عربي-دولي

"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:09
أثارت نبوءة منسوبة للعرّافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا جدلا واسعاً، إذا ترتبط بعام 2025.
وتقول النبوءة إنّ البشر سيتواصلون مع حياة ذكية خارج الأرض هذا العام.
 
ويرى بعض المراقبين أن هذه النبوءة قد تتجسد خلال قرعة كأس العالم 2026 المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن.

وتشير الروايات المنقولة عن العرّافة إلى رؤية تضمنت ظهور "نور جديد في السماء" فوق حدث عالمي كبير، يفسره البعض على أنه جسم طائر سيتيح للبشرية لقاء كائنات فضائية للمرة الأولى، مقدّما "إجابات بدلا من الخوف". (روسيا اليوم)
