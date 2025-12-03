Advertisement

عربي-دولي

توقيت لافت... ماذا وراء تنفيذ سوريا عمليات أمنية ضدّ "داعش" في إدلب؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1450371-639003701804205076.jpg
Doc-P-1450371-639003701804205076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ "العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي السورية ضدّ خلايا تابعة لداعش، والتي أسفرت عن تحييد عنصرين والقبض على آخرين، أثارت تساؤلات لجهة الدلالات والتوقيت المتزامن مع إعلان الجيش الأميركي، عن تدمير مخازن أسلحة تابعة للتنظيم جنوب دمشق، بالتعاون مع القوات السورية.
Advertisement
 
ويصف الكاتب المختص بالشؤون السياسية الدولية عمار جلو توقيت العمليات بـ"المهم للغاية" بالنسبة لداعش والحكومة السورية، واعتبر أنّ "انفتاح الدولة السورية على العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة التي تقود "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم الدولة، جعل الأخير ينظر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع على أنه يخضع للطاغوت".
 
وأضاف جلو أنه مع انضمام الدولة السورية إلى "التحالف الدولي" بدأت الأصوات التكفيرية ترتفع ضد الدولة السورية، وهذا ما ساعد داعش على تنشيط خلاياه في مختلف المناطق السورية، وفي مقدمتها إدلب.

أما عن الحسابات المتعلقة بالدولة السورية، فأشار الكاتب إلى أن دمشق تريد أن تكون معنية بمكافحة تنظيم الدولة، وقال: "باعتقادي الدولة السورية هي اليوم أقدر على محاربة التنظيمات الإرهابية، لأنها ليست دولة علمانية".
  
ويشير جلو إلى وجود عدد كبير من عناصر داعش في إدلب، وكانت هيئة تحرير الشام تؤجل التعامل معهم لتحقيق مكاسب سياسية وهو ما حدث فعلا أثناء معارك تحرير سوريا، وقال: "بالتالي تقوم الحكومة بإلقاء القبض على من تبقى منهم، وغالبا يأتي ذلك ضمن صفقة سياسية ما".

ولفت الكاتب إلى اعتقال أكثر من زعيم لداعش في إدلب، من أبو بكر البغدادي إلى أبو حفص القرشي وغيرهم من أمراء التنظيم، وقال: "كان لهيئة تحرير الشام دور كبير في الاعتقالات السابقة".

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي، إن التعاون بين القوات السورية والأميركية بات معلنا، حيث تتكثف الجهود على ملاحقة عناصر داعش.
 
وأوضح أن القوات السورية تعمل على مسار تحقيق الأمن المستدام من خلال مقاطعة المعلومات التي تفضي إلى إنهاء كافة التهديدات وذلك من خلال تكتيكات متعددة المستويات، وأبرز التكتيكات تلك التي تعتمد على عمليات استخباراتية، وذلك للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين والقوة الحكومية.

وقال النعيمي إن انضمام سوريا إلى قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب أعطى دفعة معنوية كبيرة للمقاتلين السوريين بعد منحهم الغطاء الدولي في العمليات ذات الأهداف المشتركة والتي ستفضي إلى تعزيز الأمن المحلي والإقليمي والدولي. (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية ضد "فرقة الغرباء" في إدلب
lebanon 24
03/12/2025 16:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا
lebanon 24
03/12/2025 16:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: نفذنا عملية الأسبوع الماضي ضد داعش بالتنسيق مع سوريا
lebanon 24
03/12/2025 16:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: نفذنا عمليات استباقية ضد داعش واعتقلنا 71 شخصا وصادرنا متفجرات وأسلحة
lebanon 24
03/12/2025 16:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الولايات المتحدة

هيئة تحرير الشام

التحالف الدولي

قوات التحالف

السورية

الغربي

النعيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:27 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:12 | 2025-12-03
09:00 | 2025-12-03
08:38 | 2025-12-03
08:31 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24