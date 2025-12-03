Advertisement

عربي-دولي

ضيف غير متوقع.. من عرقل أحد أسرع القطارات في العالم؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1450376-639003712910841736.jpeg
Doc-P-1450376-639003712910841736.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت ظهور بجعة على القضبان في محافظة مياجي شمال شرقي اليابان، بتأخير حركة ثلاثة قطارات فائقة السرعة من طراز "شينكانسن"، ما أثر على حوالي 1300 راكب.
Advertisement

ورصد سائق القطار الطائر فجأة وأوقف القطار في الوقت المناسب، لحسن الحظ دون وقوع أي أضرار للبجعة، بحسب الشركة المشغلة للسكك الحديدية ووكالة "كيودو" للأنباء.

وتُعرف قطارات "شينكانسن" اليابانية بسرعتها القصوى التي تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة، وبالتزامها الصارم بالمواعيد وارتفاع معايير السلامة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أرقام عالمية تؤكد: شبكة آيفون 17 أسرع بكثير من آيفون 16
lebanon 24
03/12/2025 16:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصلاحات اقتصادية واسعة… مصر تسجّل نمواً أسرع من المتوقع في الربع الأول
lebanon 24
03/12/2025 16:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
lebanon 24
03/12/2025 16:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت تُغضب المستخدمين!
lebanon 24
03/12/2025 16:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

اليابانية

ارم نيوز

حسن الحظ

شمال شرق

التزام

القطار

كيودو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:27 | 2025-12-03
09:19 | 2025-12-03
09:12 | 2025-12-03
09:00 | 2025-12-03
08:38 | 2025-12-03
08:31 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24