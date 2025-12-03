ضيف غير متوقع.. من عرقل أحد أسرع القطارات في العالم؟

Advertisement

تسببت ظهور بجعة على القضبان في محافظة مياجي شمال شرقي ، بتأخير حركة ثلاثة قطارات فائقة السرعة من طراز "شينكانسن"، ما أثر على حوالي 1300 راكب.ورصد سائق الطائر فجأة وأوقف القطار في الوقت المناسب، لحسن الحظ دون وقوع أي أضرار للبجعة، بحسب الشركة المشغلة للسكك الحديدية ووكالة " " للأنباء.وتُعرف قطارات "شينكانسن" بسرعتها القصوى التي تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة، وبالتزامها الصارم بالمواعيد وارتفاع معايير السلامة. (ارم نيوز)