عربي-دولي
ضيف غير متوقع.. من عرقل أحد أسرع القطارات في العالم؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
08:07
تسببت ظهور بجعة على القضبان في محافظة مياجي شمال شرقي
اليابان
، بتأخير حركة ثلاثة قطارات فائقة السرعة من طراز "شينكانسن"، ما أثر على حوالي 1300 راكب.
ورصد سائق
القطار
الطائر فجأة وأوقف القطار في الوقت المناسب، لحسن الحظ دون وقوع أي أضرار للبجعة، بحسب الشركة المشغلة للسكك الحديدية ووكالة "
كيودو
" للأنباء.
وتُعرف قطارات "شينكانسن"
اليابانية
بسرعتها القصوى التي تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة، وبالتزامها الصارم بالمواعيد وارتفاع معايير السلامة. (ارم نيوز)
