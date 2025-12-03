21
إقتصاد
بينها البندورة... سوريا تُوقف إستيراد منتجات زراعيّة
Lebanon 24
03-12-2025
|
08:22
أصدرت
اللجنة الوطنية
للاستيراد والتصدير في
سوريا
قراراً بوقف السماح باستيراد عدد من
المنتجات الزراعية
خلال شهر كانون الاول الحالي.
وبموجب القرار الذي نشرته
الهيئة العامة
للمنافذ والجمارك، يتم إيقاف استيراد قائمة واسعة من الأصناف الزراعية تشمل: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة،
الزيتون
، زيت الزيتون، البيض، الفروج الحيّ والطازج والمبرّد وأجزاءه.
ووفقاً للقرار، تلتزم
إدارة الجمارك
العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها. (العربية)
