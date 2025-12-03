بينها البندورة... سوريا تُوقف إستيراد منتجات زراعيّة

Advertisement

أصدرت للاستيراد والتصدير في قراراً بوقف السماح باستيراد عدد من خلال شهر كانون الاول الحالي.وبموجب القرار الذي نشرته للمنافذ والجمارك، يتم إيقاف استيراد قائمة واسعة من الأصناف الزراعية تشمل: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، ، زيت الزيتون، البيض، الفروج الحيّ والطازج والمبرّد وأجزاءه.ووفقاً للقرار، تلتزم العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها. (العربية)