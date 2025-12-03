21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رغم إعلان مقتله... هل لا يزال نجل أسامة بن لادن حيّاً؟ (صورة)
Lebanon 24
03-12-2025
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت منصة مهتمة بأخبار التنظيمات الجهادية متابعيها بنشر صور مزعومة لحمزة
بن لادن
، نجل زعيم تنظيم
القاعدة
السابق
أسامة بن لادن
، الذي أعلنت
الولايات المتحدة
عن اغتياله في العام 2019.
Advertisement
ونشرت منصة "ائتلاف الاستخبارات عبر
الأطلسي
"، والتي تُعرف عن نفسها بأنها تدار من قبل ضباط استخبارات سابقين، لقطة لعدة
ثوان
تظهر شابا ملتحيا، قالت إنه
حمزة بن لادن
الذي لا يزال حيّا رغم إعلان مقتله.
وأوضحت المنصة أن حمزة بن لادن هو من يقود عمليات تنظيم القاعدة في
أفغانستان
، بحسب المنصة التي تزعم أن الفيديو تم إخضاعه لفحص تقني دقيق أثبتت عدم التلاعب به، وذلك بعد عرضه على خبراء. (عربي 21)
مواضيع ذات صلة
ممثل هوليوودي شهير يروي كيف سبق إعلان مقتل بن لادن للعالم!
Lebanon 24
ممثل هوليوودي شهير يروي كيف سبق إعلان مقتل بن لادن للعالم!
03/12/2025 18:26:58
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي: أسامة بن لادن كان يسعى إلى تدمير العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة
Lebanon 24
ولي العهد السعودي: أسامة بن لادن كان يسعى إلى تدمير العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة
03/12/2025 18:26:58
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة
Lebanon 24
"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة
03/12/2025 18:26:58
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب وأسطورة تحذيره من أسامة بن لادن.. كتابه لم يذكره إطلاقًا
Lebanon 24
ترامب وأسطورة تحذيره من أسامة بن لادن.. كتابه لم يذكره إطلاقًا
03/12/2025 18:26:58
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
أسامة بن لادن
نظيم القاعدة
حمزة بن لادن
أفغانستان
بن لادن
القاعدة
الأطلسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
Lebanon 24
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
11:06 | 2025-12-03
03/12/2025 11:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
Lebanon 24
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
10:47 | 2025-12-03
03/12/2025 10:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
Lebanon 24
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
10:39 | 2025-12-03
03/12/2025 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2025-12-03
03/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
Lebanon 24
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
10:19 | 2025-12-03
03/12/2025 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
11:42 | 2025-12-02
02/12/2025 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:06 | 2025-12-03
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
10:47 | 2025-12-03
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
10:39 | 2025-12-03
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
10:30 | 2025-12-03
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:19 | 2025-12-03
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
10:00 | 2025-12-03
بالأسماء... دولٌ عربيّة تصدّرت أكبر الصفقات النفطية من هي؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 18:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24