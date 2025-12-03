Advertisement

عربي-دولي

رغم إعلان مقتله... هل لا يزال نجل أسامة بن لادن حيّاً؟ (صورة)

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1450387-639003733477640928.jpg
Doc-P-1450387-639003733477640928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأت منصة مهتمة بأخبار التنظيمات الجهادية متابعيها بنشر صور مزعومة لحمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي أعلنت الولايات المتحدة عن اغتياله في العام 2019.
Advertisement

ونشرت منصة "ائتلاف الاستخبارات عبر الأطلسي"، والتي تُعرف عن نفسها بأنها تدار من قبل ضباط استخبارات سابقين، لقطة لعدة ثوان تظهر شابا ملتحيا، قالت إنه حمزة بن لادن الذي لا يزال حيّا رغم إعلان مقتله.

وأوضحت المنصة أن حمزة بن لادن هو من يقود عمليات تنظيم القاعدة في أفغانستان، بحسب المنصة التي تزعم أن الفيديو تم إخضاعه لفحص تقني دقيق أثبتت عدم التلاعب به، وذلك بعد عرضه على خبراء. (عربي 21)
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
ممثل هوليوودي شهير يروي كيف سبق إعلان مقتل بن لادن للعالم!
lebanon 24
03/12/2025 18:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: أسامة بن لادن كان يسعى إلى تدمير العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة
lebanon 24
03/12/2025 18:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة
lebanon 24
03/12/2025 18:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب وأسطورة تحذيره من أسامة بن لادن.. كتابه لم يذكره إطلاقًا
lebanon 24
03/12/2025 18:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

أسامة بن لادن

نظيم القاعدة

حمزة بن لادن

أفغانستان

بن لادن

القاعدة

الأطلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:06 | 2025-12-03
10:47 | 2025-12-03
10:39 | 2025-12-03
10:30 | 2025-12-03
10:19 | 2025-12-03
10:00 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24