رغم إعلان مقتله... هل لا يزال نجل أسامة بن لادن حيّاً؟ (صورة)

Advertisement

فاجأت منصة مهتمة بأخبار التنظيمات الجهادية متابعيها بنشر صور مزعومة لحمزة ، نجل زعيم تنظيم السابق ، الذي أعلنت عن اغتياله في العام 2019.ونشرت منصة "ائتلاف الاستخبارات عبر "، والتي تُعرف عن نفسها بأنها تدار من قبل ضباط استخبارات سابقين، لقطة لعدة تظهر شابا ملتحيا، قالت إنه الذي لا يزال حيّا رغم إعلان مقتله.وأوضحت المنصة أن حمزة بن لادن هو من يقود عمليات تنظيم القاعدة في ، بحسب المنصة التي تزعم أن الفيديو تم إخضاعه لفحص تقني دقيق أثبتت عدم التلاعب به، وذلك بعد عرضه على خبراء. (عربي 21)