إنخفاض جديد للريال الإيرانيّ أمام الدولار... كم سجّل اليوم؟

في ظل ضغوط النووية على اقتصاد المتعثر، هبطت قيمة إلى مستوى قياسي جديد هو 1.2 مليون مقابل الدولار الأميركيّ.

ويفاقم الانخفاض القياسي الجديد الضغط على أسعار الغذاء، كما أن التكاليف الأخرى تصعب الحياة اليومية على الإيرانيين. (الامارات 24)