إقتصاد

إنخفاض جديد للريال الإيرانيّ أمام الدولار... كم سجّل اليوم؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 09:12
في ظل ضغوط العقوبات النووية على اقتصاد إيران المتعثر، هبطت قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد هو 1.2 مليون مقابل الدولار الأميركيّ.
ويفاقم الانخفاض القياسي الجديد الضغط على أسعار الغذاء، كما أن التكاليف الأخرى تصعب الحياة اليومية على الإيرانيين. (الامارات 24)
 
 
 
