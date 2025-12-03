21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خطر صامت يهدد الأطفال… ماذا يمكن فعله قبل أن يفوت الأوان؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف أحدث تقرير للعبء العالمي للأمراض لعام 2023، المنشور في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health، أن فشل النمو يشكل ثالث أكبر سبب لوفيات الأطفال دون الخامسة، حيث يؤدي إلى وفاة نحو مليون طفل سنويًا قبل بلوغهم سن الخامسة.
Advertisement
رغم انخفاض الوفيات من 2.75 مليون حالة في عام 2000 إلى 880 ألفًا في 2023، يظل عبء المرض ثقيلاً، خصوصًا في إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى
(618 ألف حالة وفاة) وجنوب
آسيا
(165 ألف حالة).
تشير الدراسة إلى أن نقص الوزن يمثل العبء الأكبر بنسبة 12% من وفيات الأطفال دون الخامسة، يليه الهزال بنسبة 9%، ثم التقزم بنسبة 8%. كما يزيد فشل النمو من قابلية الأطفال للإصابة بأمراض شائعة مثل التهابات الجهاز التنفسي والإسهال والملاريا والحصبة، حيث كان عاملاً مشاركًا في نحو 800 ألف وفاة خلال العام الماضي.
ويؤكد الباحثون أن أسباب الأزمة متشابكة ومعقدة، تشمل سوء التغذية، انعدام الأمن الغذائي، تداعيات تغير المناخ، نقص خدمات الصرف الصحي، والنزاعات المسلحة، ما يجعل الحلول الموحدة صعبة التطبيق.
وتبرز النتائج أن معظم حالات التقزم تبدأ ملامحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الطفل، ما يستدعي التدخل المبكر حتى قبل الولادة، مع التركيز على الكشف المبكر والتدخل الفعال لتجنب تفاقم الهزال والتقزم مع تقدم العمر.
ويختتم الباحثون بالتأكيد على أن عكس آثار التقزم بعد حدوثها صعب جدًا، لذا يجب استخدام البيانات لتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر، ووضع استراتيجيات وقائية تركز على التغذية، الرعاية الصحية، وخدمات الدعم المبكر للأطفال. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
Lebanon 24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
03/12/2025 18:27:12
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
Lebanon 24
رجي: هنالك وضع مستجد في المنطقة وعلى لبنان الإستفادة منه قبل فوات الأوان
03/12/2025 18:27:12
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال
Lebanon 24
قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال
03/12/2025 18:27:12
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
امتلاك الهاتف الذكي قبل سن 12 يهدد الأطفال بأمراض خطيرة.. دراسة تكشف
Lebanon 24
امتلاك الهاتف الذكي قبل سن 12 يهدد الأطفال بأمراض خطيرة.. دراسة تكشف
03/12/2025 18:27:12
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
الصحراء الكبرى
روسيا اليوم
التركي
روسيا
الملا
الترك
الحص
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
Lebanon 24
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
11:06 | 2025-12-03
03/12/2025 11:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
Lebanon 24
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
10:47 | 2025-12-03
03/12/2025 10:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
Lebanon 24
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
10:39 | 2025-12-03
03/12/2025 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2025-12-03
03/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
Lebanon 24
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
10:19 | 2025-12-03
03/12/2025 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
أميركا تعلّق على زيارة البابا إلى لبنان
11:42 | 2025-12-02
02/12/2025 11:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:06 | 2025-12-03
وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"
10:47 | 2025-12-03
في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!
10:39 | 2025-12-03
للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام
10:30 | 2025-12-03
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:19 | 2025-12-03
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
10:00 | 2025-12-03
بالأسماء... دولٌ عربيّة تصدّرت أكبر الصفقات النفطية من هي؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 18:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24