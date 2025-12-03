Advertisement

عربي-دولي

"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1450409-639003770358673949.jpg
Doc-P-1450409-639003770358673949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مسؤولاً أمنيّاً إسرائيليّاً، أعلن أنّ "هناك ارتفاعا كبيرا ومقلقا جدا في تورط إسرائيليين بالتواصل مع جهات إيرانية والتعاون معهم عبر تنفيذ مهام تجسسية مقابل المال".
Advertisement

وذكر المسؤول الأمني لـ"القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنه "وفي حالات معروفة يتورط أفراد في الجيش الإسرائيليّ في ذلك، بالإضافة إلى طلاب وأكاديميين في جامعات ورجال أعمال".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه وبناء على طلب الشاباك، نشر رئيس بلدية بات يام تسفيكا بروت، بيانا مصورا وصف بـ"الاستثنائي"، دعا فيه من تورط من سكان المدينة بالاعتراف قبل أن تترتب على ذلك تبعات خطيرة.

وكشف تسفيكا بروت عن معلومات أمنية خطيرة تلقاها من "الشاباك"، تفيد عن وجود محاولات متزايدة من جهات إيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.

وقال بروت: "الإيرانيون وصلوا إلى بات يام وهذه ليست مزحة. نحن على اتصال مستمر مع الشاباك بشأن احتمالية سقوط سكان من مدينتنا في فخ المخابرات الإيرانية".

وأضاف أن الشاباك وثق خلال الفترة الأخيرة حالات عديدة حاول فيها عناصر مرتبطون بإيران التواصل مع سكان، بينهم جنود احتياط وطلاب متميزون ومتقاعدون، عبر عروض مالية مغرية أو مهام تبدو بسيطة في ظاهرها، مثل نقل طرود أو جمع معلومات.

وكشف بروت أن هناك بالفعل عشرات من سكان بات يام ممن يجرون في هذه الأيام اتصالات حقيقية مع جهات إيرانية.

وأكد أن هؤلاء يعرضون أمن إسرائيل للخطر كما يدمّرون مستقبلهم الشخصي، مشددا على أنها جرائم خطيرة جدا.

وأوضح أن من يتم اعتقاله من قبل الشاباك قد يواجه أضرارا لا يمكن إصلاحها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"البديل" الألماني: لا نتجسس لصالح موسكو
lebanon 24
03/12/2025 22:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"د ب أ": القبض على شخصين في الدنمارك لاتهامهما بجمع أموال لصالح حركة حماس
lebanon 24
03/12/2025 22:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل مع عملاء وصوّر "مواقع حسّاسة" لصالح هذه الدولة
lebanon 24
03/12/2025 22:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعمل لصالح هذه الأجهزة.. "الحوثيون" يعلنون تفكيك خلية تجسس!
lebanon 24
03/12/2025 22:57:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

روسيا اليوم

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

قناة ال

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:48 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
15:14 | 2025-12-03
15:08 | 2025-12-03
14:33 | 2025-12-03
14:20 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24