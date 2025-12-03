21
إقتصاد
بالأسماء... دولٌ عربيّة تصدّرت أكبر الصفقات النفطية من هي؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:00
ذكرت وكالة "
سبوتنيك
"، أنّ دولاً عربية تصدّرت قائمة أكبر الصفقات النفطية، في تشرين الثاني 2025.
وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، ما يُؤكّد رغبة شركات
النفط
في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.
وشهد شهر تشرين الثاني، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت
الشركات العالمية
لتعزيز وجودها التشغيلي في
الشرق الأوسط
، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.
وبحسب البيانات الأولية لـ"الصفقات النفطية"، تشير بعض القراءات إلى تنامي الاهتمام بالحقول البحرية، وأيضا دخول كيانات دولية جديدة قد تؤدي إلى بروز صفقات قد تعيد رسم المشهد الإقليمي خلال العام المقبل 2026.
وتضمنت قائمة أكبر الصفقات النفطية في تشرين الثاني 2025، الآتي:
1.قطر (صفقة تطوير حقل بو الحنين).
2.الإمارات (الاستحواذ على شركة خدمات نفطية).
3.السعودية (تمديد عقود منصات حفر).
4.نيجيريا (مشروعان لمصفاة نفط وتطوير حقول بحرية).
5.العراق (تطوير حقل غرب القرنة 1).
6.مصر (تمديد عقود تنقيب عن النفط).
