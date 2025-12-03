19
رسالة مؤثّرة من كيت ميدلتون... ماذا قالت فيها؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب حفلها السنوي في
عيد الميلاد
المخصص لدعم الجمعيات الخيرية، حثّت
أميرة ويلز
كيت ميدلتون
، على التكاتف "بسخاء القلب والتفاهم والأمل في الأوقات الصعبة".
وفي رسالة، شدّدت كيت على أهمية الاطمئنان على الأحباء والأصدقاء، خصوصا "في وقت قد تشعر فيه بعدم اليقين".
وأضافت أنّ "الموسم الاحتفالي يربط المجتمع معا كما، تتقاسم جذور الأشجار القوة تحت التربة، غير المرئية ولكنها حيوية". (ارم نيوز)
