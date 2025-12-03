للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام

أفادت صحيفة " "، أنّ أطلق خطاً مخصصا للإبلاغ عن الأخبار التي تنشرها ويشكّ الأميركيون في أنها قصص مزيفة".

Advertisement

وأوضحت أنّ الخدمة التي سميت "Media Bias Offender Tip Line، خط الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التحيز الإعلامي، تهدف لمساءلة وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا غير موثوقة، والاستعانة بمساعدة الجمهور لمحاربة التحيّز والتضليل. (روسيا اليوم)