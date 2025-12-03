Advertisement

عربي-دولي

للإبلاغ عن الأخبار "المزيفة".. البيت الأبيض يُطلق خطاً لمساءلة وسائل الإعلام

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:39
أفادت صحيفة "فوكس نيوز"، أنّ البيت الأبيض أطلق خطاً مخصصا للإبلاغ عن الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام ويشكّ الأميركيون في أنها قصص مزيفة".
وأوضحت أنّ الخدمة التي سميت "Media Bias Offender Tip Line، خط الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التحيز الإعلامي، تهدف لمساءلة وسائل الإعلام التي تنقل أخبارا غير موثوقة، والاستعانة بمساعدة الجمهور لمحاربة التحيّز والتضليل. (روسيا اليوم)
