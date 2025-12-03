في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!

أطلق طالب قاصر النار على زميلته ببندقية صيد والده في مدرسة في مدينة ، مما أدى إلى وفاتها.

وألقت السلطات التركية القبض على الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، والذي فرّ من المنزل خوفاً من الاحتجاز بعد قتل زميلته البالغة من العمر أيضاً 15 عاماً. (العربية)