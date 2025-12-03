Advertisement

عربي-دولي

في تركيا... إبن الـ15 عاماً قتل زميلته داخل المدرسة!

Lebanon 24
03-12-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1450432-639003810715554255.jpg
Doc-P-1450432-639003810715554255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق طالب قاصر النار على زميلته ببندقية صيد والده في مدرسة في مدينة دنيزلي التركية، مما أدى إلى وفاتها.
Advertisement

وألقت السلطات التركية القبض على الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، والذي فرّ من المنزل خوفاً من الاحتجاز بعد قتل زميلته البالغة من العمر أيضاً 15 عاماً. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً
lebanon 24
03/12/2025 22:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
03/12/2025 22:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مُؤسفة... هكذا تُوفي إبن الـ15 عاماً في ضهور المنية
lebanon 24
03/12/2025 22:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة الـ15 عاماً سقطت من الطابق الثاني
lebanon 24
03/12/2025 22:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

التركية

دنيزلي

التركي

الترك

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:48 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
15:14 | 2025-12-03
15:08 | 2025-12-03
14:33 | 2025-12-03
14:20 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24