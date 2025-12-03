Advertisement

وفد من مجلس الأمن يزور دمشق في الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:06
نقلت وكالة "سانا " السورية عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين:" في الذكرى الأولى لتحرير سوريا، سيزور وفد من مجلس الأمن الدولي دمشق، يمثل كل أعضاء المجلس حيث يمثل إجماعا لأول مرة منذ 14 عاماً حول قضايا الجمهورية العربية السورية".
وذكرت ان "زيارة وفد مجلس الأمن تأتي تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرار".

 
