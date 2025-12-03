لعبت دورًا محوريًا في حرب الـ12 يومًا مع إيران… دولة أوروبية تتسلّم منظومة Arrow 3 الإسرائيلية

Advertisement

وأشارت الوكالة إلى أنّ عقد الصفقة بين الحكومتين والألمانية أُبرم قبل أكثر من عامين، ويُعد أكبر عملية تصدير عسكري في تاريخ إسرائيل.وبحسب ، تتخطى قيمة الاتفاق أكثر من 3.6 مليار ، وتتضمن منصات إطلاق، وصواريخ اعتراضية، وأنظمة رادار.وكما أوضحت بلومبرغ، سيتم نشر منظومة "حيتس 3" (Arrow 3) التي تنتجها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، في قاعدة هولزدورف الجوية على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوب برلين، وكذلك في مواقع أخرى في شمال غرب وجنوب البلاد.بالنسبة لإسرائيل، لعبت هذه المنظومة دورا محوريا في حرب الـ12 يوما مع في حزيران من هذا العام، وكذلك ضد الحوثيين في اليمن.وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض "حيتس 3" خلال الصراع مع إيران بلغ 86%. (روسيا اليوم)