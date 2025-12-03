Advertisement

عربي-دولي

لعبت دورًا محوريًا في حرب الـ12 يومًا مع إيران… دولة أوروبية تتسلّم منظومة Arrow 3 الإسرائيلية

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1450446-639003833496419076.png
Doc-P-1450446-639003833496419076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة بلومبرغ أن إسرائيل ستستكمل يوم الأربعاء تسليم منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" إلى ألمانيا، لتصبح بذلك أول دولة تستخدم هذه المنظومة بشكل مستقل.
Advertisement


وأشارت الوكالة إلى أنّ عقد الصفقة بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية أُبرم قبل أكثر من عامين، ويُعد أكبر عملية تصدير عسكري في تاريخ إسرائيل.


وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، تتخطى قيمة الاتفاق أكثر من 3.6 مليار يورو، وتتضمن منصات إطلاق، وصواريخ اعتراضية، وأنظمة رادار.


وكما أوضحت بلومبرغ، سيتم نشر منظومة "حيتس 3" (Arrow 3) التي تنتجها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، في قاعدة هولزدورف الجوية على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوب برلين، وكذلك في مواقع أخرى في شمال غرب وجنوب البلاد.


بالنسبة لإسرائيل، لعبت هذه المنظومة دورا محوريا في حرب الـ12 يوما مع إيران في حزيران من هذا العام، وكذلك ضد الحوثيين في اليمن.


وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض "حيتس 3" خلال الصراع مع إيران بلغ 86%. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
إفرام: مصر تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
lebanon 24
03/12/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: المواقع الأثرية تلعب دوراً محورياً في عملية التعافي الاقتصادي
lebanon 24
03/12/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حردان: برحيل زاهر الخطيب فقد لبنان قامة وطنية لعبت أدواراً محورية
lebanon 24
03/12/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: الجيش يؤدي دورا محوريا في جهود بسط سلطة الدولة على أراضيها
lebanon 24
03/12/2025 23:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الألمانية

ألمانيا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-12-03
15:48 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
15:14 | 2025-12-03
15:08 | 2025-12-03
14:33 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24