Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعلن استلام رفات رهينة من غزة

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:47
A-
A+

Doc-P-1450463-639003847549535460.jpg
Doc-P-1450463-639003847549535460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، مساء اليوم الاربعاء، أن "إسرائيل تسلمت رفات رهينة كان محتجزًا في غزة عبر الصليب الأحمر".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات لاستلام رفات رهينة الليلة
lebanon 24
03/12/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد تعلن العثور على رفات رهينة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
lebanon 24
03/12/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات رهينة من غزة عبر الصليب الأحمر
lebanon 24
03/12/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات رهينة من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر
lebanon 24
03/12/2025 23:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

الصليب الأحمر

الإسرائيلي

نتنياهو

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-12-03
15:48 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
15:14 | 2025-12-03
15:08 | 2025-12-03
14:33 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24