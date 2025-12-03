Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تحذّر من مستوى تهديد إرهابي مرتفع جدًا مع اقتراب موسم الأعياد

Lebanon 24
03-12-2025
كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأربعاء، عن أن فرنسا تواجه "تهديدًا إرهابيًا بمستوى مرتفع جدًا" مع اقتراب موسم الأعياد.
وزير الداخلية

لوران نونيز

أن فرنسا

