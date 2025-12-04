Advertisement

عربي-دولي

وفد من مجلس الأمن يصل الى سوريا

Lebanon 24
04-12-2025 | 00:32
وصل وفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق، حيث من المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين السوريين وفاعليات المجتمع المدني.
