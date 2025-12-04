قاليباف: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة

وجه ، قاليباف، انتقادات لاذعة إلى "تصرفات الحكومات الغربية" التي وصفها بالمخادعة.

وقال قاليباف خلال الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية الآسيوية (APA) "لقد أظهرت تصرفات الحكومات الغربية بوضوح أن التفاوض بالنسبة لها ليس أداة للحوار وحل الخلافات، بل وسيلة للخداع وكسب الوقت وممارسة الضغوط".

إلا أنه أكد أن لن تضع أبداً، أمنها الوطني أو قدراتها الدفاعية أو حقها المشروع في التقدم موضع مساومة".



لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة" لحل الملف . غير أنه أوضح أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تكون ذات معنى إلا عندما تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على الغطرسة والتهديد"، وفق تعبيره.