عربي-دولي

قاليباف: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:19
Doc-P-1450689-639004404771135564.webp
Doc-P-1450689-639004404771135564.webp photos 0
وجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، انتقادات لاذعة إلى "تصرفات الحكومات الغربية" التي وصفها بالمخادعة.
وقال قاليباف خلال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) "لقد أظهرت تصرفات الحكومات الغربية بوضوح أن التفاوض بالنسبة لها ليس أداة للحوار وحل الخلافات، بل وسيلة للخداع وكسب الوقت وممارسة الضغوط".
إلا أنه أكد أن إيران لن تضع أبداً، أمنها الوطني أو قدراتها الدفاعية أو حقها المشروع في التقدم موضع مساومة".

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة" لحل الملف النووي. غير أنه أوضح أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تكون ذات معنى إلا عندما تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على الغطرسة والتهديد"، وفق تعبيره.
