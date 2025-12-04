Advertisement

عربي-دولي

كيف ينظر الشارع الإسرائيلي لطلب نتنياهو بالعفو؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1450703-639004427773711443.webp
Doc-P-1450703-639004427773711443.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجّر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة جديدة بعد تقدّمه بطلب رسمي للعفو الرئاسي عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
Advertisement

خطوة غير مسبوقة يراها كثيرون محاولة واضحة لإغلاق ملف محاكمته قبل انتخابات 2026، ومحاولة لتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة به بعد هجوم 7 أكتوبر.

ونتنياهو أول رئيس للوزراء في إسرائيل تجري محاكمته وهو في منصبه بعد أن طاردته هذه الاتهامات لسنوات ما اضطره للمثول أمام المحكمة أسبوعيا في قضايا منفصلة.

وينفي رئيس الوزراء تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بل يصفها جزء من مؤامرة سياسية تستهدفه.

ووفقا لاستطلاعين للرأي، أبدى أكثر من 40 بالمئة من الإسرائيليين معارضتهم العفو عن نتنياهو.

وقال الكاتب ناحوم برنيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليمينية إن "طلب العفو الذي قدّمه محامو نتنياهو ليس خطوة قانونية بل خطوة سياسية بحتة".

وأضاف: "إذا منحه هرتسوغ عفوا شاملا، فسيُعفى من المحاكمة، وسيستغل ذلك لصالحه في الانتخابات، وإذا فشلت المفاوضات، سيستغل نتنياهو الأمر ويمارس دور الضحية إلى حين الفوز في الانتخابات".

من جانبها، تقول الخبيرة القانونية دوريت كُسكاس إن طلب العفو هو "أداة سياسية" بيد نتنياهو.

وتضيف لوكالة فرانس برس أنه يريد "محو تبعات إخفاقاته حتى يتمكن من مواصلة مسيرته السياسية بدلا من أن يُحاسب".

أما الكاتب السياسي آري شافيت من صحيفة يديعوت أحرونوت فيتوقع أن يقوم نتنياهو بإبرام صفقة يحصل من خلالها على "عفو مقابل وقف كامل للإصلاح القضائي" الذي تسبب في عام 2023 بتعميق الانقسام بين الإسرائيليين.
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الرئيس الإسرائيلي سينظر بطلب العفو بعد الإطلاع على الآراء القانونية
lebanon 24
04/12/2025 13:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالنظر في العفو عن نتنياهو
lebanon 24
04/12/2025 13:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: طلبي العفو عني لا يعني اعترافي بالذنب وإنّما لعدم إضاعة الوقت في محاكمة انهارت بالفعل
lebanon 24
04/12/2025 13:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض غولان تعليقا على طلب نتنياهو: المذنبون فقط هم من يطلبون العفو
lebanon 24
04/12/2025 13:16:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

صحيفة يديعوت

في إسرائيل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:47 | 2025-12-04
05:44 | 2025-12-04
05:40 | 2025-12-04
05:30 | 2025-12-04
05:23 | 2025-12-04
05:12 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24