عربي-دولي

قاليباف يؤكد: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة لحل الملف النووي الايراني

Lebanon 24
04-12-2025 | 04:51
قام رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى "تصرفات الحكومات الغربية" التي وصفها بالمخادعة.
وقال قاليباف خلال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) "لقد أظهرت تصرفات الحكومات الغربية بوضوح أن التفاوض بالنسبة لها ليس أداة للحوار وحل الخلافات، بل وسيلة للخداع وكسب الوقت وممارسة الضغوط".

وشدد على أن إيران لن تضع أبداً، أمنها الوطني أو قدراتها الدفاعية أو حقها المشروع في التقدم موضع مساومة".

الا انه أشار إلى أن "أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة" لحل الملف النووي

وأوضح قاليباف أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تكون ذات معنى إلا عندما تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على الغطرسة والتهديد"، كما قال. 
 
