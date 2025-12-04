قاليباف يؤكد: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة لحل الملف النووي الايراني

Advertisement

قام ، محمد باقر قاليباف، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى "تصرفات الحكومات الغربية" التي وصفها بالمخادعة.وقال قاليباف خلال الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية الآسيوية (APA) "لقد أظهرت تصرفات الحكومات الغربية بوضوح أن التفاوض بالنسبة لها ليس أداة للحوار وحل الخلافات، بل وسيلة للخداع وكسب الوقت وممارسة الضغوط".وشدد على أن لن تضع أبداً، أمنها الوطني أو قدراتها الدفاعية أو حقها المشروع في التقدم موضع مساومة".الا انه أشار إلى أن "أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة" لحل الملف .وأوضح قاليباف أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تكون ذات معنى إلا عندما تُبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على الغطرسة والتهديد"، كما قال.