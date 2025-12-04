السوداني: مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل في وضع والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

وقال: "ما نشر بجريدة الوقائع عن حزب الله والحوثيين خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية".

وأضاف: "وافقنا فقط على تجميد أموال كيانات وأفراد على صلة بداعش والقاعدة".

وأكد السوداني أن "مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات".

وتابع قائلاً: "سنحاسب المقصرين بعد خطأ إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب".