عربي-دولي

السوداني: مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات

Lebanon 24
04-12-2025 | 06:44
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل في وضع حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب. 
وقال: "ما نشر بجريدة الوقائع عن حزب الله والحوثيين خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية". 
 
وأضاف: "وافقنا فقط على تجميد أموال كيانات وأفراد على صلة بداعش والقاعدة". 
 
وأكد السوداني أن "مواقفنا الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات". 
 
وتابع قائلاً: "سنحاسب المقصرين بعد خطأ إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب". 
