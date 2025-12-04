Advertisement

شمخاني: التزمنا ضبط النفس في حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل

Lebanon 24
04-12-2025 | 07:03
صرح علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن طهران التزمت بضبط النفس في الحرب التي استمرت لـ 12 يوما مع إسرائيل.
وكتب شمخاني عبر حسابه على منصة "إكس"، إن إيران ضبطت النفس في حرب الـ 12 يوما رغم أشكال الدعم للولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أضاف "دور جيران إيران إرساء الأمن لا اللعب بالخطوط الحمراء". (العربية) 
 
 

