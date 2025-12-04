Advertisement

عربي-دولي

بعد استكمال علاجهم.. 140 طفلاً من غزة يعودون عبر الأردن

Lebanon 24
04-12-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1450844-639004607980196975.png
Doc-P-1450844-639004607980196975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت مجموعة من أطفال غزة وأفراد عائلاتهم، وعددهم 140 شخصاً، إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء عبر جسر الملك حسين، بعد إكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني".
Advertisement
وأكدت التقارير الطبية الأردنية أن جميع المرضى أنهوا مراحل علاجهم وتلقّوا أعلى مستوى من الرعاية الطبية، مع تأمين الترتيبات اللازمة لمرافقيهم طوال فترة الإقامة في المملكة".

وكان الأطفال قد وصلوا سابقاً إلى الأردن بمساعدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في إطار الممر الطبي الذي أطلقته عمّان لتقديم الدعم الطبي لسكان قطاع غزة المحاصَر.

وأعلنت السلطات الأردنية عودة المرضى ومرافقيهم إلى غزة فور انتهاء علاجهم، بما يفسح المجال أمام إجلاء مجموعات جديدة لتلقّي العلاج في المستشفيات الأردنية، في تجسيد لموقف الأردن الثابت في دعم الفلسطينيين ومساعدتهم على البقاء على أرضهم من دون أي شكل من أشكال التهجير. (ميدل ايست مونيتر)
مواضيع ذات صلة
البحرية الإسرائيلية اعترضت سفن أسطول الحرية على مسافة نحو ١٤٠ ميلا من قطاع غزة
lebanon 24
04/12/2025 17:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الحرب وإعادة بقية جثث الأسرى المحتجزين في غزة
lebanon 24
04/12/2025 17:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح تعود إلى غزة بعد عام من خطة "شرم الشيخ"
lebanon 24
04/12/2025 17:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سيتم استكمال تسليم الأسرى الأحياء الساعة 10 جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2025 17:37:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

بيت الأردن

الأردنية

قطاع غزة

المملكة

الأردني

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2025-12-04
10:22 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:00 | 2025-12-04
09:43 | 2025-12-04
09:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24