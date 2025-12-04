بعد استكمال علاجهم.. 140 طفلاً من غزة يعودون عبر الأردن

عادت مجموعة من أطفال غزة وأفراد عائلاتهم، وعددهم 140 شخصاً، إلى اليوم الأربعاء عبر جسر الملك حسين، بعد إكمال علاجهم في المستشفيات ضمن مبادرة "الممر الطبي ".

وأكدت التقارير الطبية الأردنية أن جميع المرضى أنهوا مراحل علاجهم وتلقّوا أعلى مستوى من الرعاية الطبية، مع تأمين الترتيبات اللازمة لمرافقيهم طوال فترة الإقامة في ".



وكان الأطفال قد وصلوا سابقاً إلى بمساعدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في إطار الممر الطبي الذي أطلقته عمّان لتقديم الدعم الطبي لسكان قطاع غزة المحاصَر.



وأعلنت السلطات الأردنية عودة المرضى ومرافقيهم إلى غزة فور انتهاء علاجهم، بما يفسح المجال أمام إجلاء مجموعات جديدة لتلقّي العلاج في المستشفيات الأردنية، في تجسيد لموقف الأردن الثابت في دعم ومساعدتهم على البقاء على أرضهم من دون أي شكل من أشكال التهجير. (ميدل ايست مونيتر)