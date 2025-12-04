Advertisement

عربي-دولي

بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:43
صل الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين، الخميس، إلى الهند، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالي الدفاع والتجارة، في وقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
واستقبل بوتين في مطار نيودلهي رئيسُ الوزراء ناريندرا مودي، الذي من المقرر أن يتناول العشاء معه على انفراد مساء، تمهيدًا لمحادثاتهما الرسمية، الجمعة، في العاصمة الهندية، بحسب "فرانس برس".
 
ويرافق الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الهند منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفد يضم وزير دفاعه أندري بيلوسوف، في حين ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم بحث صفقة طائرات مقاتلة.

وإلى جانب المسائل الدفاعية، يُتوقع أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على جدول الأعمال، فيما تتبع نيودلهي نهجًا حذرًا. ففي حين تعتمد على الواردات الروسية الاستراتيجية، تسعى لتجنب إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط مفاوضات جارية بشأن التعريفات الجمركية. (إرم نيوز) 
