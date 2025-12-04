بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة



Advertisement

واستقبل بوتين في مطار نيودلهي رئيسُ الوزراء ناريندرا مودي، الذي من المقرر أن يتناول العشاء معه على انفراد مساء، تمهيدًا لمحادثاتهما الرسمية، الجمعة، في العاصمة الهندية، بحسب "فرانس برس". صل فلاديمير ، الخميس، إلى ، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز التعاون ، خصوصًا في مجالي الدفاع والتجارة، في وقت فرضت عقوبات على نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من الروسي.واستقبل بوتين في مطار نيودلهي رئيسُ الوزراء ناريندرا مودي، الذي من المقرر أن يتناول العشاء معه على انفراد مساء، تمهيدًا لمحادثاتهما الرسمية، الجمعة، في العاصمة الهندية، بحسب "فرانس برس".

ويرافق الرئيس الروسي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى الهند منذ بدء الحرب في ، وفد يضم وزير دفاعه أندري بيلوسوف، في حين ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم بحث صفقة طائرات مقاتلة.



وإلى جانب المسائل الدفاعية، يُتوقع أن تكون العلاقات التجارية بين البلدين على جدول الأعمال، فيما تتبع نيودلهي نهجًا حذرًا. ففي حين تعتمد على الواردات الروسية الاستراتيجية، تسعى لتجنب إثارة غضب الرئيس الأمريكي وسط مفاوضات جارية بشأن التعريفات الجمركية. (إرم نيوز)