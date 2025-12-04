تركيا ترفع جاهزيتها في البحر الأسود.. إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات على ناقلات نفط

Advertisement

أعلنت أنها تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة التهديدات البحرية في البحر الأسود على خلفية الحرب في ، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي "في إطار مبدأ المسؤولية الإقليمية" لضمان أمن السواحل التركية والمنشآت الحيوية فوق الماء وتحتها".وأوضحت الوزارة أن التدابير تشمل "عمليات استطلاع ومراقبة مكثفة" بواسطة القوات البحرية والجوية، إلى جانب استمرار العمل ضمن "مجموعة الألغام في البحر الأسود" لتعزيز سلامة الملاحة. ولفتت إلى أن الوصول إلى "سلام دائم" عبر تسوية النزاع الأوكراني سيساهم في خفض منسوب التهديدات البحرية ومعالجة مخاطر الملاحة في المنطقة".ويأتي تشديد الإجراءات بعد تعرّض الناقلة "كايروس" التي ترفع علم غامبيا لحريق على بعد 28 ميلاً بحرياً من الساحل ، ثم استهداف الناقلة "فيرات" على بعد 35 ميلاً بحرياً قبل أن تتعرض لهجوم جديد بواسطة زوارق بحرية مسيّرة، وسط تحذيرات تركية من أن هذه الهجمات "تعرّض حياة الإنسان والملاحة والبيئة للخطر"، في حين أقرت كييف، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان"، بمسؤوليتها عن ضرب ناقلتي ، وهو ما وصفه بأنه "قرصنة" متوعداً بردود "قد تكون قاسية". (روسيا اليوم)