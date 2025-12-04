Advertisement

عربي-دولي

بوتين: ترامب يريد إنهاء الصراع سريعاً وكييف تعرقل السلام

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1450911-639004723915698158.jpg
Doc-P-1450911-639004723915698158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه على قناعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لسلطات كييف التي يرى أنها تعمل على عرقلة أي جهود للتوصل إلى حل سلمي.

وقال بوتين إن عوامل سياسية واقتصادية تؤثر أيضاً في محاولات ترامب لبلوغ تسوية للنزاع الأوكراني.

وفي مقابلة مع "إنديا توداي" أوضح بوتين أن روسيا تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالحرب التي يشنها الغرب ضدها عبر أوكرانيا، مؤكداً أن العملية العسكرية الخاصة ليست بداية الصراع بل محاولة لإنهائه، وأن موسكو سعت طوال ثماني سنوات لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن فلاديمير زيلينسكي كان يعلن رغبته في تحقيق السلام، لكنه – وفق تعبيره – بدأ في نهاية المطاف بتقديم مصالح الجماعات القومية المتطرفة على مصالح المواطنين الأوكرانيين، مؤكداً أن السبيل الأمثل أمام القيادة الأوكرانية هو إدراك أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لحل المشكلات.

وشدّد بوتين على أن ضمّ شبه جزيرة القرم جاء دعماً لمن وصفهم بالرافضين للانقلاب في كييف، مؤكداً أن روسيا ستواصل حماية مصالحها وشعبها.

كما لفت إلى أن موسكو لم تكن بحاجة عملياً لضمّ ميناء سيفاستوبول لأنه كان محسوباً على روسيا في كل الأحوال.

وختم بوتين بالتأكيد على ضرورة إيجاد صيغة تضمن أمن أوكرانيا من دون أن تشكّل تهديداً لأمن روسيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ونحن كذلك
lebanon 24
04/12/2025 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: بوتين يريد "بشدة" إنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
04/12/2025 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
04/12/2025 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
lebanon 24
04/12/2025 21:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

الأوكرانية

دبلوماسي

أوكرانيا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:51 | 2025-12-04
14:32 | 2025-12-04
14:16 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
13:41 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24