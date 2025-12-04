بوتين: ترامب يريد إنهاء الصراع سريعاً وكييف تعرقل السلام

أكد بأنه على قناعة بأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إنهاء الصراع في بسرعة، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لسلطات كييف التي يرى أنها تعمل على عرقلة أي جهود للتوصل إلى حل سلمي.

وقال إن عوامل سياسية واقتصادية تؤثر أيضاً في محاولات لبلوغ تسوية للنزاع الأوكراني.

وفي مقابلة مع "إنديا توداي" أوضح بوتين أن تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالحرب التي يشنها الغرب ضدها عبر أوكرانيا، مؤكداً أن العملية العسكرية الخاصة ليست بداية الصراع بل محاولة لإنهائه، وأن سعت طوال ثماني سنوات لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وأشار إلى أن فلاديمير زيلينسكي كان يعلن رغبته في تحقيق السلام، لكنه – وفق تعبيره – بدأ في نهاية المطاف بتقديم مصالح الجماعات القومية المتطرفة على مصالح المواطنين الأوكرانيين، مؤكداً أن السبيل الأمثل أمام القيادة هو إدراك أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لحل المشكلات.

وشدّد بوتين على أن ضمّ شبه القرم جاء دعماً لمن وصفهم بالرافضين للانقلاب في كييف، مؤكداً أن روسيا ستواصل حماية مصالحها وشعبها.

كما لفت إلى أن موسكو لم تكن بحاجة عملياً لضمّ ميناء سيفاستوبول لأنه كان محسوباً على روسيا في كل الأحوال.

وختم بوتين بالتأكيد على ضرورة إيجاد صيغة تضمن أمن أوكرانيا من دون أن تشكّل تهديداً لأمن روسيا.