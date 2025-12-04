Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء بولندا السابق: هذا هو "السلاح الوحيد" الذي يُمكننا تقديمه إلى أوكرانيا

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:15
قال رئيس الوزراء البولنديّ السابق ليشيك ميلر، إنّ "السلاح الوحيد الذي يُمكن لبولندا تقديمه لأوكرانيا هو الشباب الأوكرانيون".
وأضاف ميلر لقناة "سوبرإكسبريس": "أعتقد أن لدينا سلاحا واحدا يمكننا تقديمه لأوكرانيا. الشباب الأوكرانيون في سنّ التجنيد".

وتابع: "من الغريب أن ملايين الشباب غادروا أوكرانيا ولا يريدون القتال من أجل بلدهم". (روسيا اليوم)
 
 
