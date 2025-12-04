رئيس وزراء بولندا السابق: هذا هو "السلاح الوحيد" الذي يُمكننا تقديمه إلى أوكرانيا

Advertisement

قال رئيس الوزراء البولنديّ السابق ليشيك ، إنّ "السلاح يُمكن لبولندا تقديمه لأوكرانيا هو الشباب الأوكرانيون".وأضاف ميلر لقناة "سوبرإكسبريس": "أعتقد أن لدينا سلاحا واحدا يمكننا تقديمه لأوكرانيا. الشباب الأوكرانيون في سنّ التجنيد".وتابع: "من الغريب أن ملايين الشباب غادروا ولا يريدون القتال من أجل بلدهم". (روسيا اليوم)