عربي-دولي
رئيس وزراء بولندا السابق: هذا هو "السلاح الوحيد" الذي يُمكننا تقديمه إلى أوكرانيا
Lebanon 24
04-12-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء البولنديّ السابق ليشيك
ميلر
، إنّ "السلاح
الوحيد الذي
يُمكن لبولندا تقديمه لأوكرانيا هو الشباب الأوكرانيون".
وأضاف ميلر لقناة "سوبرإكسبريس": "أعتقد أن لدينا سلاحا واحدا يمكننا تقديمه لأوكرانيا. الشباب الأوكرانيون في سنّ التجنيد".
وتابع: "من الغريب أن ملايين الشباب غادروا
أوكرانيا
ولا يريدون القتال من أجل بلدهم". (روسيا اليوم)
