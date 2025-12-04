صحيفة إسرائيليّة: هكذا قُتِلَ ياسر أبو شباب

قالت مصادر أمنيّة، إنّ "ياسر أبو شباب قُتِلَ في عراك مع أحد أفراد جماعته على خلفية التعاون مع ، وأُعلنت وفاته في طريقه إلى ".

وأضافت المصادر لصحيفة " "، أنّ "أبو شباب تعرّض لضرب مبرح حتى الموت إثر خلاف داخلي حول التعاون مع إسرائيل".

وأشارت إلى أنّ "الجهات الأمنية تخشى أنّ يُعزّز مقتل أبو شباب قوّة " ".