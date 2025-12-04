Advertisement

صحيفة إسرائيليّة: هكذا قُتِلَ ياسر أبو شباب

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:41
قالت مصادر أمنيّة، إنّ "ياسر أبو شباب قُتِلَ في عراك مع أحد أفراد جماعته على خلفية التعاون مع إسرائيل، وأُعلنت وفاته في طريقه إلى مستشفى سوروكا".
وأضافت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "أبو شباب تعرّض لضرب مبرح حتى الموت إثر خلاف داخلي حول التعاون مع إسرائيل".
 
وأشارت إلى أنّ "الجهات الأمنية الإسرائيلية تخشى أنّ يُعزّز مقتل أبو شباب قوّة "حماس".
 
 
 
