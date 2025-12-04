Advertisement

الشيخ موفق طريف: إذا قيّد ترامب يديّ نتنياهو سنكون في ورطة خطيرة

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:11
Doc-P-1450932-639004762016821492.jpg
Doc-P-1450932-639004762016821492.jpg photos 0
أعرب زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، عن خشيته من الحماية التي يمنحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس السوري أحمد الشرع، وقال في مقابلته مع برنامج "صوت الدروز" على إذاعة "راديو الشمال FM104": "إذا قيّد ترامب يديّ نتنياهو، سنكون في ورطة خطيرة، ولذلك نحن نقوم بزيارات إلى جنيف والمجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على ترامب، ليس فقط من أجل الدروز، بل من أجل كافة الأقليات في سوريا: الأيزيديون والعلويون والأكراد والمسيحيون. لا يمكن أن تستمر الحكومة في ذبح الأقليات والعالم يراقب من الجانب ولا يفعل شيئا".
وأضاف طريف: "نحن نحاول عبر جهات دولية تقديم مساعدة كبيرة للدروز في السويداء، والإجابة غير المقبولة التي نحصل عليها منهم هي أنه يجب إعلان المكان "منطقة منكوبة"، ثم يقولون لنا إن من يجب أن يعلن ذلك هو النظام الحاكم، وأنا أقول يا إلهي، أي نفاق هذا! كيف سيعلن النظام ذلك وهو عينه الذي يذبح ويفتعل كل هذه الفوضى؟". (روسيا اليوم)
