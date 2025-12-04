Advertisement

عربي-دولي

وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث إعادة رفات آخر رهينة

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1450938-639004777074044034.jpg
Doc-P-1450938-639004777074044034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة اليوم مع الوسطاء المعنيين بوقف إطلاق النار في غزة بشأن عودة آخر رفات رهينة محتجز في غزة على ما أفاد مكتب نتنياهو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الأميركي بمجلس الأمن: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة رفات آخر 3 رهائن إسرائيليين
lebanon 24
04/12/2025 21:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس قادرة على إعادة معظم رفات الرهائن بسهولة لكنها تتعمد البطء
lebanon 24
04/12/2025 21:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: آمل أن نسمع خلال الساعات المقبلة أخباراً عن إعادة المزيد من رفات الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
04/12/2025 21:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق محور فيلادلفي للبحث عن رفات رهائن إسرائيليين
lebanon 24
04/12/2025 21:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب نتنياهو

القاهرة

إسرائيل

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:51 | 2025-12-04
14:32 | 2025-12-04
14:16 | 2025-12-04
14:14 | 2025-12-04
14:00 | 2025-12-04
13:41 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24