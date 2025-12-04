Advertisement

عربي-دولي

الكشف عن مفاجأة تتعلّق بالجيش الإسرائيليّ... هكذا تُوفِيَ أحد الجنود

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:41
كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، أنّ الرقيب يوسف سيرلين تُوفِيَ بسبب تجاوزات ارتكبت خلال تدريب القتال القريب.
وأوضحت النتائج أن سيرلين كان يجري تمرينا كجزء من تدريبه، وأصيب خلاله.
 
ولم تنجح محاولات العلاج الطبي، وتمّ إعلان وفاته.

وأشارت النتائج إلى أن التمرين تم تنفيذه بطريقة تخالف الأوامر والتعليمات المهنية الصادرة عن كبير ضباط المشاة والمظليين في مجال اللياقة القتالية، وأنه سجلت فيه أخطاء وعيوب جوهرية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التحقيق أن القادة الذين حضروا التدريب لم يظهروا مستوى كافيا من المسؤولية والاحترافية، سواء في مرحلة الاستعدادات أو أثناء التدريب عينه. (روسيا اليوم)
 
 
 
