عربي-دولي

جنديّ إسرائيليّ يُنهي حياته: "هناك شيطان يُطاردني"

Lebanon 24
04-12-2025 | 14:32
كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الضابط السابق في لواء "غفعاتي" توماس أدزغوسكاس، أقدم على الإنتحار بسبب وضعه النفسيّ.
وأشارت "هآرتس"، إلى أنّ أدزغوسكاس شارك في المعارك في غلاف غزة في 7 تشرين الأوّل، وفي الغزو البريّ الذي تلا ذلك في القطاع، وسُرِّح من الخدمة في نيسان 2024، وكان في مرحلة الاعتراف به في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع بسبب إصابته النفسية.

وفي منشور نشره قبل انتحاره، وصف أن حياته دُمرت في 7 تشرين الأوّل 2023، وكتب على "فيسبوك": "التاريخ الذي دمر حياتي ودمر كل ما كنت عليه. لم أعد أحتمل، أنا خراب ودمار... لقد فعلت أشياء لا تُغتفر، ولا أستطيع العيش مع ذلك بعد الآن. لا أحد يفهمني على أي حال. هناك شيطان يطاردني منذ 7 تشرين الاوّل، من فضلكم انسوني وتذكروا توماس الذي كان ضابطا وقائد قناصة. هذا توماس قُتل في السابع، أنا مجرد روح تبحث عن سلامها، منذ عامين وأنا لا أستطيع العيش مع نفسي". (روسيا اليوم)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24