19
o
بيروت
14
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جنديّ إسرائيليّ يُنهي حياته: "هناك شيطان يُطاردني"
Lebanon 24
04-12-2025
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الضابط السابق في لواء "
غفعاتي
" توماس أدزغوسكاس، أقدم على الإنتحار بسبب وضعه النفسيّ.
Advertisement
وأشارت "هآرتس"، إلى أنّ أدزغوسكاس شارك في المعارك في غلاف غزة في 7 تشرين الأوّل، وفي
الغزو
البريّ الذي تلا ذلك في القطاع، وسُرِّح من الخدمة في نيسان 2024، وكان في مرحلة الاعتراف به في
قسم إعادة التأهيل
في
وزارة الدفاع
بسبب إصابته النفسية.
وفي منشور نشره قبل انتحاره، وصف أن حياته دُمرت في 7 تشرين الأوّل 2023، وكتب على "
فيسبوك
": "التاريخ الذي دمر حياتي ودمر كل ما كنت عليه. لم أعد أحتمل، أنا خراب ودمار... لقد فعلت أشياء لا تُغتفر، ولا أستطيع العيش مع ذلك بعد الآن. لا أحد يفهمني على أي حال. هناك شيطان يطاردني منذ 7 تشرين الاوّل، من فضلكم انسوني وتذكروا توماس الذي كان ضابطا وقائد قناصة. هذا توماس قُتل في السابع، أنا مجرد روح تبحث عن سلامها، منذ عامين وأنا لا أستطيع العيش مع نفسي". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يطارد منفذ عملية الدهس قرب الخليل ويرجح أنه أصيب بنيران جنوده
Lebanon 24
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يطارد منفذ عملية الدهس قرب الخليل ويرجح أنه أصيب بنيران جنوده
05/12/2025 02:59:21
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
Lebanon 24
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
05/12/2025 02:59:21
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته
Lebanon 24
في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته
05/12/2025 02:59:21
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق... طفلٌ أنهى حياته بطريقة مروّعة جدّاً
Lebanon 24
في العراق... طفلٌ أنهى حياته بطريقة مروّعة جدّاً
05/12/2025 02:59:21
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم إعادة التأهيل
وزارة الدفاع
روسيا اليوم
الإسرائيلي
إسرائيل
مني على
فيسبوك
غفعاتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
Lebanon 24
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
16:51 | 2025-12-04
04/12/2025 04:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
Lebanon 24
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:43 | 2025-12-04
04/12/2025 04:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:39 | 2025-12-04
04/12/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:35 | 2025-12-04
04/12/2025 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
16:10 | 2025-12-04
04/12/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2025-12-04
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
16:43 | 2025-12-04
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:39 | 2025-12-04
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:35 | 2025-12-04
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:10 | 2025-12-04
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
16:00 | 2025-12-04
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24