الأمير هاري يسخر من ترامب: "أميركا اختارت ملكًا!

سخر الأمير هاري من الرئيس الأميركي في خلال ظهوره المفاجئ على برنامج "ستيفن كولبيرت ليت شو" الذي يُعرض على شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وفي حديثه مع الكوميدي ستيفن كولبيرت، قال الأمير هاري إن "أميركا اختارت ملكًا"، ما أثار ردود فعل مستهجنة من الجمهور.

وأفادت صحيفة " ميل" بأن هاري المعروف بذوقه، استهزأ بترامب في إشارة إلى احتجاجات "لا ملوك" اليسارية التي انطلقت في ، وواشنطن، وشيكاغو، وميامي، ولوس أنجلوس في أكتوبر الماضي احتجاجًا على وإدارته.

كما انتقد هاري شبكة "سي بي إس" لتسويتها قضية قضائية بقيمة 16 مليون دولار مع ترامب، مشيرًا إلى أن " مهووسون بالملكية".

وألقى الأمير هاري أيضًا نكتة عن الملك الثالث، أحد أسلافه السادس، الذي خسرت في عهده المستعمرات الأميركية عام 1783، واصفًا إياه بـ"الغبي".

وكشف هاري أنه مستعد لفعل أي شيء للحصول على دور في أفلام "هولمارك"، مشيرًا إلى قدرته على ركوب الخيل وقيادة المروحيات.