عربي-دولي

الأمير هاري يسخر من ترامب: "أميركا اختارت ملكًا!

Lebanon 24
04-12-2025 | 15:05
سخر الأمير هاري من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال ظهوره المفاجئ على برنامج "ستيفن كولبيرت ليت شو" الذي يُعرض على شبكة "سي بي إس" الأميركية.

وفي حديثه مع الكوميدي ستيفن كولبيرت، قال الأمير هاري إن "أميركا اختارت ملكًا"، ما أثار ردود فعل مستهجنة من الجمهور.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هاري المعروف بذوقه، استهزأ بترامب في إشارة إلى احتجاجات "لا ملوك" اليسارية التي انطلقت في نيويورك، وواشنطن، وشيكاغو، وميامي، ولوس أنجلوس في أكتوبر الماضي احتجاجًا على ترامب وإدارته.

كما انتقد هاري شبكة "سي بي إس" لتسويتها قضية قضائية بقيمة 16 مليون دولار مع ترامب، مشيرًا إلى أن "الأميركيين مهووسون بالملكية".

وألقى الأمير هاري أيضًا نكتة عن الملك جورج الثالث، أحد أسلافه السادس، الذي خسرت بريطانيا في عهده المستعمرات الأميركية عام 1783، واصفًا إياه بـ"الغبي".

وكشف هاري أنه مستعد لفعل أي شيء للحصول على دور في أفلام "هولمارك"، مشيرًا إلى قدرته على ركوب الخيل وقيادة المروحيات.

 

