19
o
بيروت
14
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
Lebanon 24
04-12-2025
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أنّ "
روسيا
لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة"، وأنّ "
موسكو
آمنت بضرورة حل القضية
الفلسطينية
على أساس حلّ الدولتين".
Advertisement
وقال
بوتين
في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها
الأمم المتحدة
على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حلّ كافة المشاكل". (سبوتنيك)
مواضيع ذات صلة
المبعوث الروسي الاقتصادي الخاص: التحضيرات لا تزال جارية لعقد قمة بين الرئيسين بوتين وترمب
Lebanon 24
المبعوث الروسي الاقتصادي الخاص: التحضيرات لا تزال جارية لعقد قمة بين الرئيسين بوتين وترمب
05/12/2025 03:00:01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين عن خطة ترامب للسلام: لا توجد مسودة نهائية
Lebanon 24
بوتين عن خطة ترامب للسلام: لا توجد مسودة نهائية
05/12/2025 03:00:01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: منطقة بوكروفسك الأوكرانية لها أهمية خاصة وقواتنا سيطرت عليها بالكامل
Lebanon 24
بوتين: منطقة بوكروفسك الأوكرانية لها أهمية خاصة وقواتنا سيطرت عليها بالكامل
05/12/2025 03:00:01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يقول إن طرفي الحرب تجاوبا مع مقترح الهدنة خاصة الجيش السوداني
Lebanon 24
مصادر الحدث: مبعوث ترامب يقول إن طرفي الحرب تجاوبا مع مقترح الهدنة خاصة الجيش السوداني
05/12/2025 03:00:01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الأمم المتحدة
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
دولة فلسطين
الفلسطينية
فلاديمير
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
Lebanon 24
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
16:51 | 2025-12-04
04/12/2025 04:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
Lebanon 24
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:43 | 2025-12-04
04/12/2025 04:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:39 | 2025-12-04
04/12/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:35 | 2025-12-04
04/12/2025 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
Lebanon 24
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
16:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2025-12-04
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
16:43 | 2025-12-04
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:39 | 2025-12-04
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:35 | 2025-12-04
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:00 | 2025-12-04
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
15:51 | 2025-12-04
كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24