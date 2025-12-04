Advertisement

عربي-دولي

بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة

Lebanon 24
04-12-2025 | 16:10
Doc-P-1450965-639004870857182892.jpg
Doc-P-1450965-639004870857182892.jpg photos 0
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة"، وأنّ "موسكو آمنت بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين".
وقال بوتين في مقابلة مع قناة "إنديا توداي": "لا نقترح أي خطة خاصة. لطالما آمنّا بأن حل القضية الفلسطينية يتطلب تنفيذ القرارات، التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدى سنوات طويلة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا هو مفتاح حلّ كافة المشاكل". (سبوتنيك)
