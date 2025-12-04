1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين

Advertisement

أقَرّ تدهور أوضاع المعتقلين داخل السجون، مستندًا إلى معطيات حديثة وثّقت تجويعًا واكتظاظًا غير مسبوقين. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، صدر صباح الخميس تقرير رسمي يؤكد أنّ مصلحة السجون وضعت بعد أحداث 7 تشرين الأول قائمة طعام منفصلة وهزيلة للمعتقلين الفلسطينيين، ما أدى إلى جوع شديد، وهبوط حاد في الوزن، وضعف جسدي لافت، وصولًا إلى حالات إغماء، تزامنًا مع عنف يمارسه الحراس.وتضمّن التقرير شهادات جمعتها طواقم مكتب النائب العام خلال زيارات ميدانية لعدد من مراكز الاحتجاز، أظهرت أنّ الارتفاع الكبير في أعداد السجناء منذ اندلاع الحرب على غزة فاقَم الاكتظاظ إلى حدّ أنّ 90% من "السجناء الأمنيين" يُحتجزون في مساحات تقلّ عن ثلاثة أمتار مربّعة، فيما بات الآلاف بلا أسرّة للنوم.كما أشار إلى مئات الشكاوى المتعلّقة بظروف الاعتقال وسوء المعاملة. وانتقد التقرير كذلك أوضاع السجينات الجنائيات، وخصوصًا في سجن "نفيه ترتسا"، حيث تُحرَم النساء اللواتي يحتجن إلى علاج نفسي دائم من أي متابعة أو استجابة.وتتقاطع هذه الخلاصات مع ما كشفته منظمات حقوقية إسرائيلية أخيرًا عن دور مسؤولين في ازدياد معدلات التعذيب والتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين خلال الحرب. وقدّمت هذه المنظمات تقارير إلى تفيد بأن السجناء تلقّوا علاجًا طبيًا وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، وأُجبروا على استخدام الحفاضات بدل المراحيض، وخضعوا لعمليات تجويع منظّمة، رغم أن الحصص الغذائية الرسمية لا تتجاوز ألف سعرة حرارية يوميًا.وتذكر "هآرتس"، المحسوبة على اليسار ، أنّ كثّفت انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ تشرين الأول 2023، في نمط يعكس تدهورًا خطيرًا في المعايير الإنسانية داخل منظومة السجون .