عربي-دولي

قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة

Lebanon 24
04-12-2025 | 16:39
أعلن موقع "أكسيوس"، أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من إتّفاق غزة قبل أعياد الميلاد.
وأضاف الموقع الأميركيّ، أنّ "ترامب أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو في اتّصال هاتفي يوم الإثنين الماضي، بأنّه يتوقّع منه أنّ يكون شريكاً أفضل في ملف غزة".
 
 
