عربي-دولي
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
Lebanon 24
04-12-2025
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن موقع "أكسيوس"، أنّ الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من إتّفاق غزة قبل أعياد الميلاد.
وأضاف الموقع الأميركيّ، أنّ "
ترامب
أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيليّة
بنيامين نتنياهو
في اتّصال هاتفي يوم الإثنين الماضي، بأنّه يتوقّع منه أنّ يكون شريكاً أفضل في ملف غزة".
