قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة

أعلن موقع "أكسيوس"، أنّ الرئيس الأميركيّ يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من إتّفاق غزة قبل أعياد الميلاد.

وأضاف الموقع الأميركيّ، أنّ " أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيليّة في اتّصال هاتفي يوم الإثنين الماضي، بأنّه يتوقّع منه أنّ يكون شريكاً أفضل في ملف غزة".