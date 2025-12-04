انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل

أعلن اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة لمسابقة يوروفيجن، أنه تقرر السماح لإسرائيل بالمشاركة في نسخة 2026 من المسابقة، من دون طرح تصويت بين الدول الأعضاء.
وصرح الاتحاد بأنه اعتمد قواعد تهدف إلى منع الحكومات من التأثير على سير المسابقة.
إلى ذلك، أعلنت هيئات البث الهولندية والإسبانية والأيرلندية انسحابها من المسابقة، ما يعني أن فناني هذه الدول لن يشاركوا في الحدث الذي يجذب ملايين المشاهدين حول العالم.
وقالت شبكة "آر.تي.إي" الأيرلندية إن مشاركتها "لا تزال أمرًا غير مستساغ" في ظل الخسائر الكبيرة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية المستمرة هناك.
كما أكدت ناتاليا جورساك، رئيسة مؤسسة البث العام الوطني في سلوفينيا، انسحاب بلادها من المسابقة.