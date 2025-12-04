19
o
بيروت
14
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب
Lebanon 24
04-12-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مجموعة ياسر أبو شباب، مقتله خلال اشتباك بين عناصره ومسلحين من قبيلة تسكن شرق مدينة
رفح
.
Advertisement
وقالت "القوات الشعبية في بيان، إنها "تنعى قائدها العام ياسر أبو شباب مؤسس القوات الشعبية في
قطاع غزة
، الذي قتل إثر إصابة بعيار ناري أثناء وجوده كعادته في الميدان في محاولة لفض النزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة".
وأضافت: "لا صحة لأي من الأنباء المضللة التي تدعي بأنه قتل علي يدّ
حماس
".
وقالت قبيلة الترابين البدوية التي ينحدر منها أبو شباب، إن "اثنين من أبناء عشيرة أبو سنيمة والدباري توجهوا إلى ياسر للإفراج عن شخص محتجز، وبحسب المعطيات قوبل الطلب بالرفض وبأسلوب وُصف بأنه مهين، ما أدّى إلى احتقان سريع".
وأضافت في بيان أن "أحد أبناء القبيلة عاد وهو يحمل سلاحاً وأطلق النار بشكل عشوائي أصاب عدداً من الأشخاص، من بينهم ياسر ونائبه غسان الدهيني المصاب الذي يرقد في المستشفى داخل
إسرائيل
". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
القوات الشعبية في غزة تؤكد مقتل قائدها ياسر أبو شباب (رويترز)
Lebanon 24
القوات الشعبية في غزة تؤكد مقتل قائدها ياسر أبو شباب (رويترز)
05/12/2025 03:00:27
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟
Lebanon 24
كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟
05/12/2025 03:00:27
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: مهمة جديدة لـ "أبو شباب" وهي تأمين عمليات الإعمار في رفح
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: مهمة جديدة لـ "أبو شباب" وهي تأمين عمليات الإعمار في رفح
05/12/2025 03:00:27
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: مقتل ياسر أبو شباب تطور سيئ لإسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: مقتل ياسر أبو شباب تطور سيئ لإسرائيل
05/12/2025 03:00:27
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الامارات
قطاع غزة
إسرائيل
الترابي
البدوي
غسان ا
الترا
دهيني
قد يعجبك أيضاً
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
Lebanon 24
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:43 | 2025-12-04
04/12/2025 04:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
Lebanon 24
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:39 | 2025-12-04
04/12/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
Lebanon 24
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:35 | 2025-12-04
04/12/2025 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
16:10 | 2025-12-04
04/12/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
Lebanon 24
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
16:00 | 2025-12-04
04/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2025-12-04
انسحاب جماعي من يوروفيجن بعد قرار مشاركة إسرائيل
16:39 | 2025-12-04
قبل أعياد الميلاد... هذا ما يعتزم ترامب فعله بشأن غزة
16:35 | 2025-12-04
1000 سعرة حرارية فقط… نظام يكشف السياسة "الممنهجة" ضد الأسرى الفلسطينيين
16:10 | 2025-12-04
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
16:00 | 2025-12-04
جنرال إسرائيليّ يُحذّر من حرب إستنزاف في لبنان وسوريا
15:51 | 2025-12-04
كيف علّقت حركة "حماس" على مقتل ياسر أبو شباب؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24