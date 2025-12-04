Advertisement

عربي-دولي

بعد تأكيد "القوات الشعبية" خبر وفاته... تفاصيل جديدة عن مقتل أبو شباب

Lebanon 24
04-12-2025 | 16:51
Doc-P-1450972-639004893602932447.png
Doc-P-1450972-639004893602932447.png photos 0
أكدت مجموعة ياسر أبو شباب، مقتله خلال اشتباك بين عناصره ومسلحين من قبيلة تسكن شرق مدينة رفح.
وقالت "القوات الشعبية في بيان، إنها "تنعى قائدها العام ياسر أبو شباب  مؤسس القوات الشعبية في قطاع غزة، الذي قتل إثر إصابة بعيار ناري أثناء وجوده كعادته في الميدان في محاولة لفض النزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة".

وأضافت: "لا صحة لأي من الأنباء المضللة التي تدعي بأنه قتل علي يدّ حماس".
وقالت قبيلة الترابين البدوية التي ينحدر منها أبو شباب، إن "اثنين من أبناء عشيرة أبو سنيمة والدباري توجهوا إلى ياسر للإفراج عن شخص محتجز، وبحسب المعطيات قوبل الطلب بالرفض وبأسلوب وُصف بأنه مهين، ما أدّى إلى احتقان سريع".
وأضافت في بيان أن "أحد أبناء القبيلة عاد وهو يحمل سلاحاً وأطلق النار بشكل عشوائي أصاب عدداً من الأشخاص، من بينهم ياسر ونائبه غسان الدهيني المصاب الذي يرقد في المستشفى داخل إسرائيل". (الامارات 24)
 
 
 
الامارات

قطاع غزة

إسرائيل

الترابي

البدوي

غسان ا

الترا

دهيني

