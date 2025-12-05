Advertisement

عربي-دولي

أثينا وتل أبيب تعززان التعاون العسكري ضمن تحديث القوات المسلحة اليونانية

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:35
A-
A+

Doc-P-1451225-639005458849132649.jpg
Doc-P-1451225-639005458849132649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولان مطلعان لرويترز إن المشرعين اليونانيين وافقوا في وقت متأخر من، الخميس، على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز (بي.يو.إل.إس) من إسرائيل بحوالي 650 مليون يورو (757.84 مليون دولار).
Advertisement

وذكرت اليونان إنها ستنفق حوالي 28 مليار يورو (32.66 مليار دولار) بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.

وقال مسؤول كبير على دراية بالمسألة لرويترز "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة بي.يو.إل.إس".

وأكد مسؤول ثان موافقة البرلمان، وأن التكلفة ستكون ما بين 650 إلى 700 مليون يورو تقريبا.

وأفادت رويترز في نوفمبر بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء هذه الأنظمة.

وترتبط اليونان وإسرائيل بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، وأجرتا عدة مناورات مشتركة في السنوات القليلة الماضية، وتديران مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.

وتجري اليونان أيضا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بثلاثة مليار يورو.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع عرض مع نائبة وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون العسكري
lebanon 24
05/12/2025 21:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تفسيرات متناقضة ومتضاربة لقرار وقف النار وتلّ أبيب تتخطّى "الميكانيزم"
lebanon 24
05/12/2025 21:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا نقبل تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية
lebanon 24
05/12/2025 21:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الباكستانية: مسلحون يهاجمون مقر القوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور
lebanon 24
05/12/2025 21:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الدفاع

جوي في جنوب

اليونانية

البرلمان

دبلوماسي

إسرائيل

تل أبيب

اليونان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:29 | 2025-12-05
14:21 | 2025-12-05
14:15 | 2025-12-05
13:49 | 2025-12-05
13:21 | 2025-12-05
13:04 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24