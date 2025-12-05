تحمل رسالة مزدوجة: إيران تطلق صواريخ بعيدة المدى خلال مناورات

Advertisement

أفاد التلفزيون الرسمي بأن قوات نفذت خلال اليوم الثاني من مناوراتها العسكرية البحرية إطلاقا لصواريخ بعيدة المدى في بحر وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.وأوضح التقرير الصادر اليوم الجمعة، أن وحدات من الحرس الثوري أطلقت مجموعة من صواريخ كروز من عمق الأراضي ، وأصابت أهدافا محددة في بحر ومنطقة مجاورة بالقرب من مضيق هرمز، ضمن مناورات عسكرية بدأت يوم أمس الخميس.وبث التلفزيون الحكومي لقطات تظهر لحظات الإطلاق ووصول الصواريخ إلى أهدافها.وأشار إلى أن هذه الصواريخ تشمل طرازات "قدر-110" و"قدر-380" و"غدير"، ويصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، فيما أطلق الحرس الثوري أيضا صاروخا باليستيا من طراز "303"، دون تفاصيل إضافية بشأنه.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات هي تعبير عن "التضحية وروح " لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "لمواجهة أي تهديد" ضد في أعقاب حرب يونيو الماضي.وشملت المناورات استخدام أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية وتستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية. وتركز التدريبات على عرض القدرات القتالية الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، وتطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام تقنيات .وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المناورات تحمل رسالة مزدوجة: "تأكيد ارتباط تضحيات بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مع تحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، إضافة إلى تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة".