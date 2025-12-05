Advertisement

عربي-دولي

تحمل رسالة مزدوجة: إيران تطلق صواريخ بعيدة المدى خلال مناورات

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1451259-639005519194671569.jpg
Doc-P-1451259-639005519194671569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن قوات الحرس الثوري نفذت خلال اليوم الثاني من مناوراتها العسكرية البحرية إطلاقا لصواريخ بعيدة المدى في بحر عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
Advertisement

وأوضح التقرير الصادر اليوم الجمعة، أن وحدات من الحرس الثوري أطلقت مجموعة من صواريخ كروز من عمق الأراضي الإيرانية، وأصابت أهدافا محددة في بحر عُمان ومنطقة مجاورة بالقرب من مضيق هرمز، ضمن مناورات عسكرية بدأت يوم أمس الخميس.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات تظهر لحظات الإطلاق ووصول الصواريخ إلى أهدافها.

وأشار إلى أن هذه الصواريخ تشمل طرازات "قدر-110" و"قدر-380" و"غدير"، ويصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، فيما أطلق الحرس الثوري أيضا صاروخا باليستيا من طراز "303"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنه.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات هي تعبير عن "التضحية وروح المقاومة" لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "لمواجهة أي تهديد" ضد إيران في أعقاب حرب يونيو الماضي.

وشملت المناورات استخدام أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية وتستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية. وتركز التدريبات على عرض القدرات القتالية الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، وتطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المناورات تحمل رسالة مزدوجة: "تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مع تحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، إضافة إلى تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة".
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": أوكرانيا في محادثات إيجابية لشراء صواريخ "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى
lebanon 24
05/12/2025 21:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: قدمنا مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وضغطنا من أجل منحهم صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
05/12/2025 21:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين بتسليمه صواريخ بعيدة المدى بعد رفض أميركا
lebanon 24
05/12/2025 21:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: تسليمنا صواريخ بعيدة المدى سيشكل ضغطا حقيقيا على روسيا
lebanon 24
05/12/2025 21:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

الكشف عن

الشهداء

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:29 | 2025-12-05
14:21 | 2025-12-05
14:15 | 2025-12-05
13:49 | 2025-12-05
13:21 | 2025-12-05
13:04 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24