عربي-دولي

بيسكوف: موسكو مستعدة للضغط عسكريًا لضمان مصالحها في أوكرانيا

Lebanon 24
05-12-2025 | 10:46
قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه إذا لم تتمكن روسيا من تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية في أوكرانيا، فإنها ستواصل عمليتها العسكرية هناك.
جاء ذلك بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أجاب ردًّا على سؤال حول ما سيحدث في حال رفضت كييف الامتثال لمطالب موسكو: "إذا لم نتمكن من حل المشكلة وتحقيق أهدافنا سلميا، سنواصل عملنا وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان مصالحنا".


وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أكد الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وإن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الفريق الأمريكي الحالي.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات استمرت خمس ساعات مع مبعوثيْن يمثلان الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، وقال الكرملين إنه قبِل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة، ورفض بنودا أخرى.

وفي وقت لاحق، أعاد بوتين التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية، قائلا إن موسكو ستسيطر على المنطقة بالقوة ما لم تنسحب القوات الأوكرانية. (ارم نيوز)
