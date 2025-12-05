بيسكوف: موسكو مستعدة للضغط عسكريًا لضمان مصالحها في أوكرانيا

Advertisement

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية في ، فإنها ستواصل عمليتها العسكرية هناك.جاء ذلك بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أجاب ردًّا على سؤال حول ما سيحدث في حال رفضت الامتثال لمطالب : "إذا لم نتمكن من حل المشكلة وتحقيق أهدافنا سلميا، سنواصل عملنا وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان مصالحنا".وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أكد الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وإن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الفريق الأمريكي الحالي.وأجرى محادثات استمرت خمس ساعات مع مبعوثيْن يمثلان ، مساء الثلاثاء، وقال الكرملين إنه قبِل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة، ورفض بنودا أخرى.وفي وقت لاحق، أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس ، قائلا إن موسكو ستسيطر على المنطقة بالقوة ما لم تنسحب القوات الأوكرانية. (ارم نيوز)