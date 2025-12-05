السويد توقف مساعدات إنمائية لعدد من الدول وتحوّلها لدعم أوكرانيا

Advertisement

وجاء في بيان الوزارة: "اتخذت الحكومة قرارا بوقف تقديم المساعدة الإنمائية تدريجيا إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزمبيق وليبيريا وبوليفيا، لإعطاء الأولوية لأوكرانيا".وبحسب الوزارة، فإن إعادة توزيع الأموال ستسمح بزيادة المساعدة لأوكرانيا إلى 10 مليارات كرونة سويدية (حوالي 1 مليار دولار) في عام 2026.وأضافت الخارجية السويدية أيضا أنها ستغلق سفاراتها في وليبيريا وزيمبابوي بسبب التوقف التدريجي لبرامج التنمية مع هذه الدول. (روسيا اليوم)