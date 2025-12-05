Advertisement

عربي-دولي

السويد توقف مساعدات إنمائية لعدد من الدول وتحوّلها لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
05-12-2025 | 11:18
أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن الحكومة تتجه لوقف التمويل المخصص لعدد من الدول ضمن برامج التنمية، بهدف إعادة توجيه هذه الأموال إلى أوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة: "اتخذت الحكومة قرارا بوقف تقديم المساعدة الإنمائية تدريجيا إلى زيمبابوي وتنزانيا وموزمبيق وليبيريا وبوليفيا، لإعطاء الأولوية لأوكرانيا".


وبحسب الوزارة، فإن إعادة توزيع الأموال ستسمح بزيادة المساعدة لأوكرانيا إلى 10 مليارات كرونة سويدية (حوالي 1 مليار دولار) في عام 2026.


وأضافت الخارجية السويدية أيضا أنها ستغلق سفاراتها في بوليفيا وليبيريا وزيمبابوي بسبب التوقف التدريجي لبرامج التنمية مع هذه الدول. (روسيا اليوم) 
