وزير الداخلية السوري: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين

أكد السوري أنس في حديث لقناة أنّ الوزارة تعمل على إعادة هيكلة ومحاسبة كل من تثبت إدانته من عناصرها، مشيرًا إلى تنظيم دورات تدريبية لتعزيز الأداء. واعترف الوزير بحدوث تجاوزات من بعض أفراد الأمن في أحداث الساحل، موضحًا أنّه تم اعتقال عدد منهم وطرد آخرين.وأضاف أنّ الوزارة أصدرت مدوّنة لضبط سلوكيات أفراد الأمن، وستصدر قريبًا الخاص بهم. وكشف الوزير أنّهم نفذوا خلال العام الماضي عمليات عدة ضد تنظيم الدولة أسفرت عن اعتقال قادة في التنظيم، مشيرًا أيضًا إلى اعتقال ثلاثة رؤوس كبيرة في مجال إنتاج حبوب الكبتاغون، واعتبر أنّ وقف إنتاجها هو الإنجاز الأبرز.